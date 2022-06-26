Хакеры распространяют опасные электронные письма с темой «Бесплатная первичная правовая помощь».

Об этом сообщает Госспецсвязи.

Письма поступают с вероятно скомпрометированного электронного адреса в домене gov.ua и имеют вложение «Алгоритм действий членов семьи без вести отсутствующего военнослужащего LegalAid.rar».

Указанный RAR-архив содержит документ «Алгоритм_LegalAid.xlsm», открытие которого в конечном итоге приведет к загрузке и запуску вредоносной программы.

— Учитывая email-адреса получателей электронных писем, специалисты предполагают, что атака направлена на операторов и провайдеров телекоммуникаций Украины, — резюмировали в ведомстве.

Напомним, сообщество Anonymous продемонстрировало взлом сайтов ресурсов режима Александра Лукашенко, который также несет ответственность за вторжение против Украины.