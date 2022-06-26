Из-за европейских санкций продажи биотоплива из древесных гранул в России сократятся на 80%.

Об этом сообщили российскому изданию РБК в профильной ассоциации.

Там отметили, что спад экспортных продаж пеллет ожидается в июле. Поскольку с 10 июля истекает срок разрешения на ввоз российской продукции из древесины в Европу по старым контрактам. Это предусмотрено условиями пятого пакета антироссийских санкций, который ЕС принял в апреле.

Ранее сообщалось, что добыча угля в РФ по итогам 2022 может сократиться на 17% в годовом исчислении до 365,1 миллионов тонн.