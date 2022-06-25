Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ближайшее время передаст Беларуси комплексы «Искандер М», которые могут использовать баллистические и крылатые ракеты, у них также могут быть ядерные боеголовки.

Об этом он заявил во время встречи с белорусским диктатором Александром Лукашенко, пишет прокремлевское издание «РИА Новости».

— Мы в течение ближайших нескольких месяцев передадим Беларуси комплексы Искандер М, которые могут применять баллистические и крылатые ракеты. Причём как в обычном, так и в ядерном исполнении, — заявил Владимир Путин во время встречи с белорусским диктатором Александром Лукашенко.

Также Владимир Путин предложил Александру Лукашенко дооборудовать самолеты СУ-25, которые находятся на вооружении армии Беларуси, на авиационных заводах России и начать подготовку летного состава.

Как сообщалось, ночью 25 июня российские войска выпустили более полусотни ракет разных типов: воздушного, морского и наземного базирования. Впервые с территории Беларуси враг применил против Украины дальние бомбардировщики Ту-22М3. А также возобновил применение оперативно-тактических комплексов «Искандер» из этой страны