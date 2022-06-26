Американский Конгресс подготовил двухпартийную резолюцию, которая признает российские военные преступления в Украине геноцидом.

Об этом сообщает Foreign Policy.

В проекте резолюции утверждается, что неизбирательные убийства мирных украинцев, удары по роддомам и больницам, а также депортация сотен тысяч человек в Россию соответствуют критериям геноцида, изложенным в соответствующей Конвенции ООН.

Резолюция не имеет обязательной юридической силы, однако является сигналом осуждения действий России и свидетельствует об усилиях членов Конгресса по оказанию постоянной поддержки Украине.

Напомним, в конце апреля парламент Канады единогласно признал действия России в Украине геноцидом.