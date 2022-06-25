Депутату Николаевского облсовета и его сыну, депутату Вознесенского районного совета сообщили о подозрении в незаконной вырубке леса.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.

23 и 24 июня подозрения вручили бывшим должностным лицам госпредприятия «Исследовательское хозяйство «Звезды над Бугом» Национальной академии аграрных наук Украины по факту незаконной вырубки деревьев в защитной лесопосадке, совершенные организованной группой.

По данным следствия, в ноябре 2021 года директор предприятия и его заместитель, отец и сын, являющиеся депутатами Николаевского областного совета и Вознесенского районного совета, а также главный бухгалтер предприятия организовали незаконную вырубку деревьев на земельном участке, который был в пользовании ГП «Звезды над Бугом» и находится на территории Яструбиновского сельского совета Вознесенского района.

— Указанные лица достоверно зная, что у предприятия нет специального разрешения для использования лесных ресурсов, лесорубного или лесного билета, сообщили подчиненным работникам предприятия о наличии разрешительных документов на порубку деревьев, в результате чего в течение трех дней незаконно срублено 184 дерева, а именно: 129 деревьев дуба, 36 деревьев акации, 17 деревьев ясеня и 2 дерева клена, чем нанесен ущерб государству на сумму 665 тысяч гривен, — сказано в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Досудебное расследование по делу осуществляют следователи Следственного управления ГУ Нацполиции в области оперативного сопровождения управления стратегических расследований в Николаевской области.

Напомним, в марте в селе Ивановка Нечаянской громады поймали людей, которые незаконно рубили молодые деревья, их машину отдали военным.