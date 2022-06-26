На юге за прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 2️4 оккупанта, 5 бронированных машин, среди них – два танка, 2 вражеских полевых склада боеприпасов и огневую точку.

Об этом сообщают в Оперативном командовании «Юг».

Там также указали, что оккупанты продолжают оборонятся, новых ударных группировок не создают, пытаются истощить украинские войска ракетно-артиллерийскими и минометными обстрелами.

В течение суток россияне в 1,5 раза увеличили плотность обстрелов. Кроме того, по украинским позициям враг нанес 4 авиационных удара, а против авиации – применил управляемую ракету «воздух-воздух».

В ответ украинская авиация 5 раз ударила по скоплению оккупантов и техники, по командным и опорным пунктам российских подразделений. Результаты ударов доразведываются.

Напомним, что на Южном направлении оккупанты теряют позиции и не находят мотивации для ведения наступательных действий.