На временно оккупированных территориях Николаевщины и Херсонщины российские военные похищают родственников украинских военных, в том числе детей.

Об этом сообщают в Оперативном командовании «Юг».

Отмечается, что личные данные россияне находят в захваченных админзданиях или с помощью коллаборантов.

Напомним, что на юге за прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 2️4 оккупанта, 5 бронированных машин, среди них – два танка, 2 вражеских полевых склада боеприпасов и огневую точку.