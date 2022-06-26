Известное издание New York Times сообщает, что специальные агенты ЦРУ в Киеве передают украинским военным и властям страны секретные данные.

Журналисты сообщают, что агенты напрямую передают особо секретную информацию. Чиновники США осознают, что о присутствии представителей ЦРУ в Киеве известно России.

Ветеран ЦРУ и бывший заместитель директора Разведывательного управления Пентагона Даглас Вайз заявил, что ВСУ «нуждаются в экспертизе в конвециальной сухопутной военной тактике против регулярной армии, а не экспертов по ведению партизанской борьбы, как это было в Афганистане».

Также, по данным издания, на территории Украины продолжают действовать Несколько десятков сил специальных операций (коммандос) из разных стран НАТО.

Источники издания отметили, что они занимаются помощью с поставками западного оружия и обучением украинских военных.

Напомним, что несмотря на обещания Германия за 9 недель свела к минимуму военную поддержку Украины и практически не предоставила оружия.