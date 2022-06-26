Сенат и Палата представителей США одобрили законопроект о более жестких правилах владения огнестрельным оружием. Это первая федеральная реформа касательно оружия за последние 28 лет. Закон уже подписал президент США Джо Байден.

Об этом пишет Reuters.

Его поддержали 65 сенаторов, в том числе 15 представителей Республиканской партии, которая обычно выступает против усиления контроля в этой сфере. В Палате представителей за законопроект проголосовали 234 депутата (в том числе 14 республиканцев), против выступили 193.

Законопроект был разработан после двух массовых убийств в США, которые произошли в мае. Тогда в результате стрельбы в супермаркете в Буффало и в начальной школе в Ювалде погиб 31 человек, более половины из них были учениками начальных классов.

Президент США Джо Байден подписал документ.

— Этот законопроект поможет защитить американцев. Благодаря этому детям в школах и общинах будет безопаснее, — прокомментировал он.

Новый законопроект предполагает увеличение финансирования охраны школ, большие вложения в программы контроля за психическим здоровьем и предотвращение самоубийства, а также дополнительные расходы на другие службы поддержки в кризисных ситуациях. Также планируют ввести более тщательную проверку для людей в возрасте от 18 лет до 21 года, желающих приобрести оружие. Значительно увеличится контроль за частной торговлей оружием.

Кроме этого, предлагается ограничить доступ к оружию для тех, кто представляет угрозу для себя и окружения, в частности, закроют лазейку, благодаря которой люди, осужденные за домашнее насилие, могли покупать огнестрельное оружие. Также планируется направить значительные средства в бюджеты штатов для разработки собственных законов по ограничению доступа к оружию потенциально опасных людей и развитию программ помощи в кризисных ситуациях.

Напомним, что согласно промежуточным результатам опроса граждан в приложении «Дія», больше 62% украинцев поддерживают ношение оружия для личной защиты, и еще 18% поддерживают ограниченный оборот оружия для специальных нужд.