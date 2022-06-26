Российские войска сосредоточили основные усилия на попытках окружения подразделений ВСУ в районе Лисичанска Луганской области. В Славянском направлении враг штурмовал два направления. Оккупанты продолжают обстреливать позиции ВСУ и мирные населенные пункты на большинстве участков вдоль линии фронта.

Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на утро 123-х суток противостояния украинского народа российскому военному вторжению.

Так, на Северском направлении агрессор произвел огненное поражение артиллерией позиций Сил обороны в приграничных районах Сумской и Черниговской областей.

На Харьковском направлении противник продолжает ведение оборонных действий. Совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Уды, Харьков, Базалиевка, Русские Тишки, Старый Салтов, Верхний Салтов, Кутузовка, Рубежное, Дементиевка, Чеполь, Светличное, Коробочкино, Ивановка, Шестаково и Печенеги.

В Славянском направлении враг основные усилия сосредотачивал на ведении наступления в направлениях населенных пунктов Довгенькое и Мазановка. Совершил огненное поражение из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Новая Дмитровка, Крестище, Дубровное, Богородичное, Новопавловка, Адамовка, Грушуваха, Вернополье, Краснополье, Мазановка, Веселое и Курулько.

В Донецком направлении основные усилия враг сосредоточивает на Лисичанском направлении и попытках окружения подразделений Сил обороны в районе Лисичанска.

Совершал обстрелы неподалеку от Волчоярки, Лоскутовки, Белой Горы, Верхнекаменки, Выемки, Верхнекаменского и Золотаровки. Нанес авиационный удар паром Су-25 в районе населенного пункта Белая Гора.

На Краматорском направлении активных действий враг не вел. Совершал огненное поражение из ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Маяки, Пискуновка, Северск.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях ведет боевые действия и оказывает систематическое огневое влияние с целью сковывания сил ВСУ и недопущения их перекидывания на угрожающие направления.

Совершал обстрелы из танков и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Керамик, Красногоровка, Северное, Водяное, Опытне, Уманское, Тоненьке, Карловка, Новомихайловка, Марьинка, Парасковеевка, Павловка, Шевченко, Пречистовка, Золотая Нива, Комар, Владимировка, Гуляйпольское, Белогорье, Новополье, Красное, Зеленое Поле, Гуляйполе и Малиновка.

На Южнобугском направлении противник сосредотачивает основные усилия на удержании занятых рубежей и оказывает огневое влияние на украинские подразделения с целью недопущения перегруппировки войск. Украинская авиация, на соответствующих участках, наносила удары по скоплениям врага. Потери оккупантов уточняются.

— Наши подразделения продолжают успешное выполнение ракетно-артиллерийских огневых задач на определенных направлениях, – заявили в генштабе ВСУ.

Также в генштабе отметили, что российские оккупанты продолжают наносить ракетные удары по военным и критическим объектам гражданской инфраструктуры на территории Украины.

В Акватории Черного и Азовского морей основные усилия корабельной группировки противника сосредотачивают на блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря. В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа Калибр.

Напомним, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что результаты контрнаступления украинских сил в Херсонской области можно ожидать с августа.