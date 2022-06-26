Великобритания готова предоставить Украине еще 525 миллионов долларов (или 429 миллионов фунтов стерлингов) в виде гарантий для кредитования Всемирного банка позже в этом году.
Об этом сообщает Офис премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
Великобритания готова оказать эту финансовую поддержку, учитывая опасения украинского правительства, что к осени финансирование может закончиться, если Украина не получит срочную помощь. Ранее Кабинет министров сообщил, что для обеспечения выполнения всех социальных и гуманитарных обязательств Украине нужно 5 миллиардов долларов ежемесячно.
Новая объявленная помощь от Великобритании увеличивает общую сумму фискальной поддержки, включая гарантии по кредитам, до 1,3 миллиарда фунтов стерлингов (1,5 миллиарда долларов). А совокупная экономическая и гуманитарная поддержка Великобритании для Украины в этом году — до 1,5 миллиарда фунтов стерлингов (1,8 миллиарда долларов).
Ранее сообщалось, что Великобритании предоставит Украине военную помощь на еще 300 миллионов фунтов стерлингов.
Великобритания готова предоставить Украине еще 525 миллионов долларов (или 429 миллионов фунтов стерлингов) в виде гарантий для кредитования Всемирного банка позже в этом году.
Об этом сообщает Офис премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
Великобритания готова оказать эту финансовую поддержку, учитывая опасения украинского правительства, что к осени финансирование может закончиться, если Украина не получит срочную помощь. Ранее Кабинет министров сообщил, что для обеспечения выполнения всех социальных и гуманитарных обязательств Украине нужно 5 миллиардов долларов ежемесячно.
Новая объявленная помощь от Великобритании увеличивает общую сумму фискальной поддержки, включая гарантии по кредитам, до 1,3 миллиарда фунтов стерлингов (1,5 миллиарда долларов). А совокупная экономическая и гуманитарная поддержка Великобритании для Украины в этом году — до 1,5 миллиарда фунтов стерлингов (1,8 миллиарда долларов).
Ранее сообщалось, что Великобритании предоставит Украине военную помощь на еще 300 миллионов фунтов стерлингов.