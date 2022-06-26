Великобритания готова предоставить Украине еще 525 миллионов долларов (или 429 миллионов фунтов стерлингов) в виде гарантий для кредитования Всемирного банка позже в этом году.

Об этом сообщает Офис премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Великобритания готова оказать эту финансовую поддержку, учитывая опасения украинского правительства, что к осени финансирование может закончиться, если Украина не получит срочную помощь. Ранее Кабинет министров сообщил, что для обеспечения выполнения всех социальных и гуманитарных обязательств Украине нужно 5 миллиардов долларов ежемесячно.

Новая объявленная помощь от Великобритании увеличивает общую сумму фискальной поддержки, включая гарантии по кредитам, до 1,3 миллиарда фунтов стерлингов (1,5 миллиарда долларов). А совокупная экономическая и гуманитарная поддержка Великобритании для Украины в этом году — до 1,5 миллиарда фунтов стерлингов (1,8 миллиарда долларов).

Ранее сообщалось, что Великобритании предоставит Украине военную помощь на еще 300 миллионов фунтов стерлингов.