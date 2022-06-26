Министр иностранных дел Канады Мелани Джой рассказала, что российская блокада портов Одессы и Николаева ставит под угрозу выживание миллионов людей на Земле.
Об этом пишет CBC.
Глава дипломатического ведомства подчеркнула, что Моксва вепонизирует вопрос поставок продовольствия, чтобы вызвать кризис в мире.
— Нам ясно, что Россия превращает продукты питания в оружие, наносит ущерб многим странам мира и подвергает риску 50 миллионов жизней, — отметила Мелани Джой.
Она добавила, что за морскую блокаду на Россию нужно наложить новые санкции, а во всем кризисе виновна именно эта страна.
— Это не вина западных санкций. Это войну выбрал Путин, — акцентировала глава МИД Канады.
Ранее сообщалось, Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель считает блокаду Россией экспорта миллионов тонн украинского зерна — военным преступлением.
Министр иностранных дел Канады Мелани Джой рассказала, что российская блокада портов Одессы и Николаева ставит под угрозу выживание миллионов людей на Земле.
Об этом пишет CBC.
Глава дипломатического ведомства подчеркнула, что Моксва вепонизирует вопрос поставок продовольствия, чтобы вызвать кризис в мире.
— Нам ясно, что Россия превращает продукты питания в оружие, наносит ущерб многим странам мира и подвергает риску 50 миллионов жизней, — отметила Мелани Джой.
Она добавила, что за морскую блокаду на Россию нужно наложить новые санкции, а во всем кризисе виновна именно эта страна.
— Это не вина западных санкций. Это войну выбрал Путин, — акцентировала глава МИД Канады.
Ранее сообщалось, Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель считает блокаду Россией экспорта миллионов тонн украинского зерна — военным преступлением.