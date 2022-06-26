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Телеведущий Игорь Кондратюк, родившийся в Херсонской области, заявил, что его регион не покорится российской оккупации.

Об этом он рассказал в интервью Украинской правде».

Продюссер, знакомый с настроениями людей со своей малой родины, говорит, что захватчики не дают нормально жить многим селам Херсонской области.

— Я родом с севера области, которую уже освободили. Родился в Пригорье Высокопольского района, жил долгое время в Кочубеевке, затем жил в Заградовке. Это все север Высокопольского района на границе с Днепропетровщиной. Село Пригорье к приходу россиян полностью уехало. Туда зашли рашисты, убили какого-то пожилого мужчину, который вышел к ним в зеленой форме — охотником был или просто купил себе такую форму. Они испугались и убили его. Скот местных жителей убивали на шашлыки. Мне тетя сказала, что люди пробовали с ними выяснить отношения, а те просто сказали: «Уезжайте, вам здесь не будет жизни», — пересказал обстановку Игорь Кондратюк.

Телеведущий отметил, что 95% территории Херсонщины — украиноговорящие, а у россиян не получилось подтолкнуть к коллаборации власти и бизнес региона поэтому шансы закрепиться на этой земле у них стремятся к нулю.

— Они не удержат этот регион. На севере Херсона есть села, как пишут мне люди, где сейчас населения уже нет. Крестьяне покинули деревню. Как из-за того, что эти села уничтожили, так и из-за нежелания жить в оккупации. Рашистов никто не ждет. И кого им туда завезти, как они завезли в Крым после оккупации с 2014-го? Бурятов, оставшихся в живых? Нет, я себе не представляю. При всем наличии предателей, которые были депутатами, какими-то руководителями, все равно не представляю этого. По сути, из тех высоких должностных лиц, которые изменили Украине — это Сальдо, который в последние годы был депутатом облсовета, и народный депутат Ковалев из «Слуги народа». Все, я больше не знаю там чиновников, которые предали бы Украину. Есть другие предатели — непонятно кто типа Стремоусова. Но вообще верхушка там все равно украинская. Поэтому я не верю, что Херсонщина им по зубам, — развил свою мысль Игорь Кондратюк.

Напомним, глава ГУР рассказал, что результаты контрнаступления украинских сил в Херсонской области можно ожидать с августа.