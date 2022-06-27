Фото: Во время торговой блокады Крыма, аннексированного Россией. Чонгар, 20 сентября 2015 года

С 2014 года около 30 тысяч крымских татар были вынуждены покинуть территорию оккупированного Россией полуострова, в частности, из-за созданных невыносимых условий проживания и преследования.

Об этом рассказал руководитель прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополя Игорь Поночевный.

В мае этого года прокуратура совместно с общественными организациями направила в Офис прокурора Международного уголовного суда 12-й пакет доказательств совершения россией преступлений против человечности на территории оккупированного полуострова.

В последнем сообщении прокуратура предоставила доказательства систематического преследования крымских татар по политическим, этническим и религиозным признакам, совершаемым на полуострове за все время оккупации.

Так, по данным прокуратуры за время оккупации в Крыму:

22 активиста похищены или пропали без вести;

по меньшей мере 18 крымских татар подвергались пыткам;

более 200 человек преследуются по политическим мотивам;

по крайней мере 136 человек удерживаются как политические заключенные;

75% обысков, проводимых оккупантами в Крыму, приходится на крымских татар;

почти 83% из всех задержанных составляют именно крымские татары.

По словам Игоря Поночевного, подавлением прав коренного народа Крыма Россия подавляет сопротивление несогласных с оккупацией граждан Украины и напоминает нелояльным группам населения о последствиях противодействия российской оккупационной политике.

К примеру, по меньшей мере 50 крымскотатарских активистов получили предупреждение от оккупационных правоохранителей о запрете участия в мероприятиях по случаю Дня крымскотатарского флага, который в Украине отмечают 26 июня. Похожие «предупреждения» оккупанты выдавали и в предыдущие годы. Активистов предупреждали, что в массовых акциях не могут принимать участие организации, признанные в россии экстремистскими. Такой является, например, и Меджлис крымских татар.

— С начала оккупации полуострова мирные собрания в Крыму разрешены только лояльным к государству-агрессору гражданам, — отмечает Игорь Поночевный.

Напомним, генерал-майор Дмитрий Марченко рассказал, что Украине нужно воспользоваться моментом слабости врага и восстановить территориальную целостность, вернув Донбасс и оккупированный Крым.