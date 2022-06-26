Североатлантический альянс готов расширить контингент в Восточной Европе, чтобы обезопасить Польшу, Эстонию, Литву и Латвию от российского вторжения.

Эта тема будет обсуждаться на предстоящем саммите НАТО, выяснила испанская газета El Pais.

В частности, увеличение военного присутствия НАТО в странах Восточной Европы стане наиболее заметным с момента окончания Холодной войны. Таким образом оборонительный союз хочет доказать, что он может приспособиться к меняющейся реальность и дать отпор новой угрозе в лице России с имперскими амбициями, которая уже пятый месяц подряд воююет с Украиной.

У членов альянса есть желание и силы, чтобы перевезти в Восточную Европу большое количество техники и военнослужащих. Скоординированных сил должно хватить для отражения российского нападения, если в Москве решатся атаковать территорию НАТО.

На саммите союзники также хотят договориться от расширении трат на военный сектор. Ряд стран НАТО и вовсе готов к тому, чтобы на восточных рубежах альянса боевые группы сменили боевые бригады (численностью от 2 до 3,5 тысяч человек).

El País добавляет, что есть государства, которые просят в Восточной Европе дислоцировать дивизии в 15 тысяч человек, командовать которыми будут генералы.