Датская компания «Aarsleff» предоставит Николаеву оборудование, которое поможет решить вопрос с водоснабжением.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

Это уже вторая партия оборудования, которое необходимо для стабилизации работы водопроводно-канализационных предприятий в регионах, пострадавших в результате боевых действий.

— В скором времени Николаев и Краматорск получат оборудование, необходимое для скорейшего восстановления водоснабжения, – сказала заместитель министра Наталья Хоцяновская.

Указывается, что в рамках первой партии помощи ряд украинских городов, в частности, Житомир, Малин, Бердичев, Краматорск, Коростень, Николаев, Харьков и Сумы уже получили оборудование на общую сумму более 1,7 миллиона гривен.

Напомним, в мае 2022 года мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что техническая вода из Южного Буга будет течь из кранов николаевцев еще как минимум два месяца.