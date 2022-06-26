Датская компания «Aarsleff» предоставит Николаеву оборудование, которое поможет решить вопрос с водоснабжением.
Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.
Это уже вторая партия оборудования, которое необходимо для стабилизации работы водопроводно-канализационных предприятий в регионах, пострадавших в результате боевых действий.
— В скором времени Николаев и Краматорск получат оборудование, необходимое для скорейшего восстановления водоснабжения, – сказала заместитель министра Наталья Хоцяновская.
Указывается, что в рамках первой партии помощи ряд украинских городов, в частности, Житомир, Малин, Бердичев, Краматорск, Коростень, Николаев, Харьков и Сумы уже получили оборудование на общую сумму более 1,7 миллиона гривен.
Напомним, в мае 2022 года мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что техническая вода из Южного Буга будет течь из кранов николаевцев еще как минимум два месяца.
Датская компания «Aarsleff» предоставит Николаеву оборудование, которое поможет решить вопрос с водоснабжением.
Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.
Это уже вторая партия оборудования, которое необходимо для стабилизации работы водопроводно-канализационных предприятий в регионах, пострадавших в результате боевых действий.
— В скором времени Николаев и Краматорск получат оборудование, необходимое для скорейшего восстановления водоснабжения, – сказала заместитель министра Наталья Хоцяновская.
Указывается, что в рамках первой партии помощи ряд украинских городов, в частности, Житомир, Малин, Бердичев, Краматорск, Коростень, Николаев, Харьков и Сумы уже получили оборудование на общую сумму более 1,7 миллиона гривен.
Напомним, в мае 2022 года мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что техническая вода из Южного Буга будет течь из кранов николаевцев еще как минимум два месяца.