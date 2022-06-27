Лидеры «Большой семерки» хотят взять на себя обязательство оказывать бессрочную поддержку Украине для защиты от российского вторжения. Ранее некоторые страны намекали, что скорее хотели бы прекращения огня путем переговоров.

Про обязательство G7 говорится в тексте проекта заявления с их саммита в Германии 26 июня, пишет Bloomberg.

— Мы будем продолжать оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине столько, сколько потребуется, — отмечается в тексте проекта заявления.

Как отмечает Bloomberg, эта формулировка особенно важна тем, что некоторые члены альянса озабочены затягиванием войны, а некоторые, как Германия и Франция, намекнули, что они могут быть более открытыми к идее прекращения огня путем переговоров.

Согласно документу, лидеры «Большой семерки» также взвешивают возможность использовать доходы от тарифов для поддержки Украины.

Лидеры также обсуждали, как координировать действия по борьбе с инфляцией и поддерживать давление на Россию. Кроме того, велись переговоры по поводу решения проблемы изменений климата, инфраструктуры и инвестиций.

Напомним, что ведущие экономики Группы семи и мировые финансовые учреждения предоставляют 19,8 миллиардов долларов помощи для поддержки государственных финансов Украины.