Глава парламентской силы Петр Порошенко заявил, что разумным ответом на удары по киевскому району будет статус ПДЧ в НАТО для Украины, а также расширение поставок тяжелого вооружения.

Об этом сообщается на сайте политсилы пятого президента.

Экс-глава государства подчеркнул, что за содеянные злодения к ответу должны быть приведены режимы Путина и Лукашенко.

— Массированные ракетные обстрелы — проявление бессильной злобы русни от ее неспособности сломить героическое сопротивление украинцев. Это и вызов Западц в дни саммита G7 и накануне саммита НАТО, и еще большее замазывание кровью Беларуси, которая, безусловно, будет нести за это свою ответственность, — написал Петр Порошенко.

После чего политик упомянул про совместный ответ Европы и США с партнерами на такое демонстративную наглость.

— Каким должен быть общий ответ цивилизованного мира на действия русско-белорусских варваров? Больше санкций для них. Больше оружия для Украины. И, наконец, ПДЧ наперекор преступлениям обоих бесноватых фюреров, — подытожил бывший министр.

Как сообщалось, удар по жилому дому в Шевченковском районе столицы пришелся на ранее утро. Известно об одной пострадавшей семье, в которой погиб отец, а мама с ребенком пострадали.

