Уже на этой неделе Вашингтон огласит передачу Украине системы противовоздушной обороны класса «земля-воздух» NASAMS.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на информированный источник.

Помимо ПВО, новый пакет военной помощи будет нацелен на повышение эффективности украинской артиллерии.

— Другая помощь в области безопасности, о которой, вероятно, будет объявлено на этой неделе, включает в себя дополнительные артиллерийские боеприпасы и противобатарейные радары, — добавляет телеканал.

Напомним, Порошенко призвал дать ответ на террористические обстрелы Киева российскими ракетами.