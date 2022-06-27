Правоохранители сообщили о подозрении в государственной измене Дмитрию Сухарю — бывшему капитану 3-го ранга воинской части, дислоцировавшейся в Автономной Республике Крым, который перешел на сторону врага и ныне командует российским ракетным катером «Вышний Волочёк».

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

По данным следствия, в 2014 году офицер изменил присяге и остался в захваченной российскими военными воинской части. Присягнув вооруженным силам России, капитан продолжил службу в российском черноморском флоте.

«Сейчас дезертир командует ракетным катером «Вышний Волочёк» и с Черного моря обстреливает ракетами мирные территории Украины. Следователи ГБР собрали достаточно доказательств и сообщили изменнику о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины)», — сообщили в ГБР.

Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

Напомним, в Николаеве суд взял под стражу четверых членов преступной группировки, которая передавала нужную врагу информацию.