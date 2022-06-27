Глава главного управления разведки Кирилл Буданов отметил, что Москва не сможет признать то, что она проиграла в войне, которую сама начала против Украины, поскольку это будет означать крах федерации.

Об этом он заявил во время интервью Financial Times.

Кирилл Буданов подтвердил данные Западной разведки о том, что уже сейчас войска РФ деморализованы, они деградировали. Однако Буданов сомневается, что этот факт заставит военное руководство России вывести их из восточных и южных территорий нашей страны.

— Если Россия сейчас признает, что не смогла победить Украину, это не будет крах системы (Владимира Путина, — прим.), это будет крах государственности. Поэтому они будут бороться, сколько смогут. Российская армия будет вынуждена сражаться до конца. У них нет другого выхода, — отметил Кирилл Буданов.

Ранее Кирилл Буданов заявил, что война России против Украины закончится тем, что наша страна вернется к границам 1991 года. Другие сценарии украинская власть не рассматривает.