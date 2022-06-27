Компания Apple не перестает радовать своих приверженцев все новыми и новыми моделями айфонов. Любители новинок каждый год получают возможность купить очередной флагман, чтобы попробовать самую свежую версию смартфона. Однако те, кто ценит эргономику и не нуждаются в предельной мощности телефона, знают, что среди прошлых линеек есть модель, до сих не утратившие актуальности. Одна из них — айфон 11 про макс, который, в свое время, стал настоящим хитом.

Основные характеристики iPhone 11 Pro Max

Давайте коротко посмотрим на главные параметры модели:

процессор А13 Bionic (3-е поколение Neural Engine);

4 Гб ОЗУ;

64 / 256 / 512 Гб хранилища данных;

3 камеры по 12 Мп (широкоугольная, сверхширокоугольная, телефото);

OLED-дисплей с разрешением 2688×1242 px и диагональю 6,5 дюйма.

Все это позволяет не просто выполнять на телефоне ежедневные задачи, но и наслаждаться любым программным обеспечением или играми. Можно использовать модель и для высококачественной съемки — в ней уже успели появиться все основные «фишки», которыми славятся камеры Apple.

Чем iPhone 11 Pro Max лучше 12-ой версии?

Многие из тех, кто решил после 11 айфона протестировать более новую модель, вскоре вернулись к нему обратно. Причина этого — отлично проработанная эргономичность смартфона. Закругленные края, которые не давят на пальцы и не впиваются в кожу, стали одной из сильных сторон модели. Поэтому для множества пользователей 12-я версия с ее более острыми краями ощущалась намного неудобнее.

Почему iPhone 11 Pro Max предпочитают самым новым моделям?

Дело здесь, конечно же, в цене. Пользователи, которые не готовы любой ценой выбивать самые новые версии смартфонов, до сих продолжают пользоваться качественными моделями прошлых лет. Безусловно, айфон 11 про макс входит в этот список. Учитывая, что его мощности и характеристик хватает для любых распространенных задач, нет смысла переплачивать за несколько модных функций.

Например, флагманские iPhone способны лучше и точнее работать с AR (дополненная реальность). Но в реальной ситуации ни один пользователь не станет использовать AR для замеров помещения под мебель — вместо этого он возьмет рулетку. А что насчет «кинематографической» съемки? Да, это отличная функция для тех, кто собирается делать профессиональный видеоконтент. Для всех остальных это не более чем очередная игрушка.

Вердикт iPhone 11 Pro Max

Несмотря на то, что этой модели уже несколько лет и она не может похвастаться самыми новомодными дополнениями, своей актуальности она еще не потеряла. Если вы ищете надежный iPhone по разумной цене, 11 Pro Max — ваш выбор.