В Украине наложен арест на имущество украинских «дочек» российских финансово-промышленных групп на сумму 4,5 млрд грн, среди которых - корпорация «Ростех», алюминиевая компания «РусАл» и нефтяной холдинг «Татнефть».

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности.

Так, аресты наложены по материалам СБУ, и в результате следственных действий заблокированы активы 9 украинских предприятий, принадлежавших Ростеху, РусАлу и Татнефти.

Помимо промышленных мощностей арестовано 70 объектов недвижимости, в том числе имущественных комплексов и земельных участков этих бизнес-структур.

— Установлено, что они скрыто выводили полученные прибыли в РФ для финансирования войны против Украины. Для этого использовали разветвленную сеть аффилированных оффшорных компаний. Сейчас продолжаются комплексные меры по изъятию заблокированных активов в пользу нашего государства, – сообщили в СБУ.

Досудебное расследование проводится следователями СБУ под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора.

Напомним, Служба безопасности Украины заблокировала деятельность компании российского олигарха, которая занималась масштабной добычей песка и щебня без уплаты налогов в госбюджет страты.