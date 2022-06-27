Владимир Зеленский пока не готов снимать с должности начальника Службы безопасности Украины Ивана Баканова, как об этом писали западные медиа (издание Politico).

Эту тему он прокомментировал на пресс-конференции с президентом Молдовы, передает Gazeta.ua.

Глава государства отметил, что пока идет проверка, рано делать какие-либо выводы насчет работы СБУ и других правоохранительных органов.

— Если бы я хотел его уволить, то уже уволил бы. У нас сейчас происходит инспекция всех правоохранительных органов именно из-за того, что 24 февраля, когда было полномасштабное вторжение Российской Федерации на нашу землю, некоторые представители правоохранительных органов куда-то делись вместо того, чтобы быть на месте и защищать свое государство и народ, – сказал Владимир Зеленский.

Президент добавил, что у него уже были и будут встречи с главами областей, от которых он узнает подробности по работе каждого из силовых органов в военное время. Если работа неэффективна, то провинившихся увольняют. Он подчеркнул, что Украина выполнит требования ЕС по поводу реформы СБУ.

— Я полностью поддерживаю эту реформу. Закон о реформе был проголосован в первом чтении, это было до войны. Война вносит коррективы. Мы будем продолжать идти по пути в Европейский Союз. Но я еще раз подчеркиваю: мы делаем реформы для себя, а не для ЕС. Поэтому реформ много и планов. Я думаю, что даже война не остановит нас от некоторых важных шагов вперед. Именно такое направление у нас есть, — заключил Владимир Зеленский.

Напомним, начальник УСБУ Харьковской области был уволен по приказу Зеленского в конце мая.