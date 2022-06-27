Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что мир должен продолжать поддерживать Украину вне зависимости от цены, а Россия нельзя позволить избежать ответственности за вторжение на украинскую территорию.

Как сообщает Европейская правда, об этом Джонсон заявил в понедельник в интервью BBC.

По словам британского премьера, «не существует альтернативы» поддержке Украины в войне с Россией, а последствия беспрепятственного захвата российскими войсками украинских территорий будут «абсолютно устрашающими».

— Если говорить об экономическом влиянии, речь идет о длительной нестабильности и беспокойстве во всем мире, – считает Борис Джонсон.

На вопрос, существует ли предел британской финансовой помощи Украине, Борис Джонсон ответил: «Цена свободы того стоит».

Он напомнил, что во время Второй мировой войны на свержение диктаторов ушло много времени и денег, но настали «десятилетия стабильности» и «долговременное процветание».

Напомним, ранее Борис Джонсон заявил, что среди принципиальных вопросов, которые он рассматривал бы как причину своей отставки, могло бы стать поражение в поддержке Украины.