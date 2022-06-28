Группа IHG, в которую входят такие отели как Holiday Inn и InterContinental, заявила о прекращении всех сделок на рынке РФ.

Об этом компания заявила на своем сайте, пишет ЭП.

— Сейчас мы прекращаем все операции в России в соответствии с эволюционированием режимов санкций в Великобритании, США и ЕС, а также текущих и растущих проблем, связанных с деятельностью в России, — заявили в IHG.

Ранее, после начала полномасштабной войны РФ против Украины, группа объявила о приостановлении будущих инвестиций, девелоперской деятельности и открытии новых гостиниц в России, а также закрыла свой корпоративный офис в Москве.

Кроме того, заявляет компания, она не собирается возобновлять «любые инвестиции или девелоперскую деятельность в обозримом будущем».

8 апреля IHG сообщила о переговорах с владельцами 28 отелей под брендом IHG в России по комплексному, долгосрочному управлению и франчайзинговым контрактам, по которым эти отели работают. Там добавили, что будут оставаться сосредоточенными на поддержке наших команд в России и Украине.

Напомним, немецкий производитель профессиональной косметики Wella прекращает поставки в Российскую Федерацию. И уходит с российского рынка.