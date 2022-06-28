Федеральное правительство Германии планирует продолжить эксперимент с универсальной проездной стоимостью в 9 евро, распространив его на местный транспорт.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Spiegel.

Инициатива, которую в немецком правительстве предварительно называют «климатическим билетом», имеет целью увеличить популярность общественного транспорта, а следовательно, привести к уменьшению вредных выбросов.

Предполагается, что «климатический билет» будет действовать в течение месяца или года и позволит бесплатный проезд железнодорожным и городским общественным транспортом.

Ответственными за внедрение плана на местах будут власти земель, но федеральное правительство будет готово поддержать их финансово.

В настоящее время идею «климатического билета» в правительстве Германии публично не комментируют.

Как отмечает Spiegel, немецкие власти взяли на себя обязательство до 2030 года уменьшить вредные выбросы в атмосферу на 65% по сравнению с уровнем 1990 года.

Напомним, оккупировав Чернобыльскую АЭС, россияне привезли на ядерный объект специалистов «Росатома», которые едва не привели к выбросу радиоактивных веществ.