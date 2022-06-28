Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник во время саммита НАТО в Мадриде хочет продемонстрировать «документы, информацию и изображения», якобы доказывающие поддержку Швецией и Финляндией террористических организаций.

Об этом Реджеп Эрдоган заявил в понедельник во время заседания правительства, сообщает Европейская правда со ссылкой на Anadolu.

— Завтра мы отправляемся на саммит НАТО в Испании и сделаем все необходимое в соответствии с правами и интересами нашей страны. Мы покажем лицемерие в отношении таких террористических организаций, как PKK, YPG и FETO («Рабочая партия Курдистана», «Силы народной самообороны», «Движение Фетхуллы Гюлена»), в том числе посредством документов, информации и изображений, – заявил президент Турции, не уточнив, о чем именно идет речь.

Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что без изменения ситуации с поддержкой упомянутых террористических организаций не стоит рассчитывать на другое отношение Турции к членству Финляндии и Швеции в Альянсе.

Во вторник в Мадриде начинается саммит НАТО, где предстоит еще одна попытка в кулуарах преодолеть турецкую блокаду.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретится с премьером Швеции Магдаленой Андерссон, президентом Финляндии Саули Ниинистё и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО в мае. Все 30 стран-членов должны дать согласие на поступление, но Турция угрожает наложить вето.

Напомним, Североатлантический альянс готов расширить контингент в Восточной Европе, чтобы обезопасить Польшу, Эстонию, Литву и Латвию от российского вторжения.