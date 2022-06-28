Украина вернула тела 46 павших украинских воинов.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

— В Запорожской области прошла очередная операция по возвращению тел погибших украинских военнослужащих. Украина вернула тела 46 героических защитников для достойного их захоронения. Из них 21 – защитники «Азовстали», – сказано в сообщении.

Указано, что операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ВСУ и других силовых структур Украины.

Напомним, в начале июня сообщалось, что часть тел защитников Мариуполя, погибших при обороне «Азовстали», удалось вернуть в Украину в обмен на трупы российских оккупантов.