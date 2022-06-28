Почти все мощности турецкого завода Baykar Makina будут сосредоточены на выполнение заказа по изготовлению ударных беспилотников для Украины. Минобороны заказала десятки «байрактаров» для ВСУ.
Об этом на своей странице в Facebook написал министр обороны Алексей Резников.
— Только с 24 февраля Минобороны поставило на вооружение наших военных до полусотни «самолетиков». Еще несколько уже законтарктованы и оплачены МОУ, и мы ожидаем их уже в июле. Мы также получили новый запрос от командования Вооруженных Сил Украины и таким образом на ближайшую перспективу почти все мощности завода Baykar Makina будут сосредоточены на обеспечении потребностей ВСУ. Речь идет о заказах еще десятков беспилотников, — рассказал Алексей Резников.
Напомним, граждане Украины за неполных трое суток сумели собрать 600 миллионов гривен для покупки четырех дорогостоящих турецких ударных БПЛА Bayraktar TB2. Однако позже завод-изготовитель заявил, что передаст беспилотники Украине бесплатно.
Почти все мощности турецкого завода Baykar Makina будут сосредоточены на выполнение заказа по изготовлению ударных беспилотников для Украины. Минобороны заказала десятки «байрактаров» для ВСУ.
Об этом на своей странице в Facebook написал министр обороны Алексей Резников.
— Только с 24 февраля Минобороны поставило на вооружение наших военных до полусотни «самолетиков». Еще несколько уже законтарктованы и оплачены МОУ, и мы ожидаем их уже в июле. Мы также получили новый запрос от командования Вооруженных Сил Украины и таким образом на ближайшую перспективу почти все мощности завода Baykar Makina будут сосредоточены на обеспечении потребностей ВСУ. Речь идет о заказах еще десятков беспилотников, — рассказал Алексей Резников.
Напомним, граждане Украины за неполных трое суток сумели собрать 600 миллионов гривен для покупки четырех дорогостоящих турецких ударных БПЛА Bayraktar TB2. Однако позже завод-изготовитель заявил, что передаст беспилотники Украине бесплатно.