Почти все мощности турецкого завода Baykar Makina будут сосредоточены на выполнение заказа по изготовлению ударных беспилотников для Украины. Минобороны заказала десятки «байрактаров» для ВСУ.

Об этом на своей странице в Facebook написал министр обороны Алексей Резников.

— Только с 24 февраля Минобороны поставило на вооружение наших военных до полусотни «самолетиков». Еще несколько уже законтарктованы и оплачены МОУ, и мы ожидаем их уже в июле. Мы также получили новый запрос от командования Вооруженных Сил Украины и таким образом на ближайшую перспективу почти все мощности завода Baykar Makina будут сосредоточены на обеспечении потребностей ВСУ. Речь идет о заказах еще десятков беспилотников, — рассказал Алексей Резников.

Напомним, граждане Украины за неполных трое суток сумели собрать 600 миллионов гривен для покупки четырех дорогостоящих турецких ударных БПЛА Bayraktar TB2. Однако позже завод-изготовитель заявил, что передаст беспилотники Украине бесплатно.