Франция планирует передать Украине значительное количество бронетранспортеров VAB французского производства.

Об этом заявил министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в интервью Le Parisien.

— Чтобы быстро двигаться в районах, находящихся под огнем противника, армиям нужна бронетехника, — сказал министр.

Поэтому Франция решила поставлять в «значительных количествах» бронетранспортеры VAD.

Эту технику разработали в 1970-х годах французские компании Saviem и Renault. Чаще всего VAB оснащены пулеметами.

Когда Франция пришлет эту технику, Себастьен Лекорню не уточнил. Он добавил, что Франция размышляет над поставкой в Украину противокорабельных ракет Exocet французского производства.

Напомним, издание CNN со ссылкой на информированный источник сообщило, что уже на этой неделе Вашингтон огласит передачу Украине системы противовоздушной обороны класса «земля-воздух» NASAMS.