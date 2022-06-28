Так называемая «либеральная» журналистка из РФ Ксения Собчак, которая в 2014 году публично не поддержала аннексию Крыма, с началом полномасштабного вторжения в Украину начала пиарить российский алкоголь, производимый на «отжатом» винзаводе.

Подобную рекламу она дала в одном из последних выпусков своей программы.

Телеведущая отработала заказ у компании, которая 8 лет назад фактически «зарейдерила» имущество Украины, начав использовать чужие виноградники и оборудование при изготовлении своих алкогольных напитков.

— Для уединения и бесед с друзьями — коньяк «Коктебель». Давний и проверенный, — гласит реклама.

Как писал проект «Крым.Реалии», ООО «Завод марочных вин «Коктебель» было зарегистрировано в 2014 году, после аннексии Крыма Россией. Само винодельческое предприятие работало в Крыму с 1879 года. До российской аннексии Крыма завод находился в частной собственности и еще в 2012 году был признан банкротом. По данным украинского реестра юридических лиц, официально предприятие находилось в стадии ликвидации.

Фото: Радио Свобода

Полтора года назад российские оккупанты в Крыму выставили имущество захваченного завода на незаконные торги за 100 миллионов рублей. На аукционе были объекты недвижимости предприятия и расположенные под ними земельные участки. Тогда его «владельцами» стали некие Михаил и Елена Якубчики. Журналисты называли первого родственником главы Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина.

В свою очередь, в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины инициировали санкции в отношении лиц, причастных к аукциону и продаже завода марочных вин «Коктебель» на территории оккупированного Крыма.

Напомним, оккупационные власти Крыма продали винзавод «Коктебель» за $1,5 млн.