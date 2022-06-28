Канада посылает в Украину семена, чтобы помочь украинским фермерам, которые не успевают экспортировать свою продукцию из-за блокады портов Одесчины и Николаевщины.

Об этом заявила министр сельского хозяйства Мари-Клод Бибо.

Как сообщается, украинское правительство обратилось в Канаду с просьбой помочь семенами, а также оборудыванием для сертификации зерна, которое затем перевозится в Европу по железной дороге, так как водная торговля для Украины закрыта российским флотом.

Канадские власти также обеспечат Украину мобильными силосами для хранения зерна.

— Это своего рода хранилище, которое можно установить очень быстро, — объяснила аграрный министр Канады.

По ее словам, канадские фермеры «хотят активизироваться», чтобы подсобить украинским коллегам, которые оказались в трудной ситуации. Они также пообещали наростить темпы производства продовольствия, чтобы выбить у России инструмент шантажа голодом слаборазвитых стран Африки.

Напомним, министр иностранных дел Канады Мелани Джой уже заявляла, что российская блокада портов Одессы и Николаева ставит под угрозу выживание миллионов людей на Земле.