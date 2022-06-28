Львовская таможня разрешила ввозить автомобили на всех пунктах пропуска и продлила время оформления автомобилей до 23:00, чтобы сократить время ожидания в очередях.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

Отмечается, что транспортные средства будут пропускать на территорию Украины во всех автомобильных пунктах пропуска. Кроме того, в пунктах пропуска «Краковец – Корчова» и «Рава-Русская – Гребенное» увеличено количество работников таможни.

Также внесены изменения в график работы таможенного поста «Городок», где происходит оформление и регистрация транспортных средств.

— 29 и 30 июня работа подразделений таможенного поста «Городок» (отдел таможенного оформления № 2, расположенный в городе Городок, и отдел таможенного оформления № 4 в селе Зимна Вода Львовской области, — прим.) будет продлена до 23:00, до начала действия комендантского часа. И такой формат работы будет продолжаться до конца июня, – уточнил и.о. руководителя Львовской таможни Даниил Меньшиков.

Напомним, государственный бюджет получает только 30% таможенных и 70% налоговых поступлений относительно уровня полномасштабного вторжения России в Украину.