Финляндия, Швеция и Турция подготовили трехсторонний документ, который должен быть принят по итогам саммита НАТО в Мадриде и связан с блокированием Анкарой расширения Альянса.

Как сообщает Европейская правда, об этом пишет финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на информированных собеседников.

Документ был согласован после встречи президента Финляндии Сауле Ниинистё, премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон и президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана.

В нем должны быть указаны пути решения обеспокоенностей Анкары относительно ограничений экспорта оружия в нее, а также поддержки Хельсинки и Стокгольмом организаций, которые турецкая сторона считает террористическими.

По данным Helsingin Sanomat, во время переговоров финская сторона поняла, что Турция постоянно затрагивала вопросы терроризма в обсуждениях с членами Альянса – произойдет это и во время саммита НАТО.

— Наши наиболее проблемные вопросы касаются дискуссий внутри Альянса. Шаг за шагом стало ясно, что в рамках Альянса происходили параллельные дискуссии (по членству Швеции и Финляндии), – сообщил источник.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник во время саммита НАТО в Мадриде хочет продемонстрировать «документы, информацию и изображения», якобы доказывающие поддержку Швецией и Финляндией террористических организаций.