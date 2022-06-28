Семь десятков российских дипломатов стали персонами нон-гранта в Болгарии. Их подозревают в работе на российскую разведку под посольским прикрытием.

Об этом информирует Dnevnik.

МИД Болгарии вручил послу РФ Элеоноре Митрофановой поименный список тех, кого уже через неделю не должно быть на территории балканского государства.

Кроме того, генконсульство России в городе Русе не будет работать на протяжении неопределенного времени, а сама Болгария на небольшой период закроет свое консульство в Екатеринбурге.

По словам премьер-министра Болгарии Кирила Петкова, на конец апреля в российской посольстве в Софии работало 114 дипломатов. Последнее решение означает сокращение персонала на две трети.

— Мы выгоняем 70 российских дипломатов. Всех, кто работает на иностранные интересы, призывают вернуться в страну, из которой они приехали. Многие из этих людей работали непосредственно на внешнеполитические ведомства, и их дипломатическая роль была тайной. В воскресенье мы ожидаем, что в Москву вернется полный самолет на 70 мест, — акцентировал глава болгарского правительства.

Полномочный посол РФ в Болгарии Филипп Воскресений уже заявил журналистам, что Россия вынуждена прекратить работу консульских служб из-за нехватки персонала.

Напомним, Болгария включила отели в новую программу размещения беженцев из Украины.