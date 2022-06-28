Депутат Николаевского облсовета Алена Карая выдвинула инициативу по обеспечению артиллеристов планшетами, которые были закуплены по инициативе Анны Замазеевой в 2021 году.

Об этом пишут НикВести, ссылаясь на ресурсы политика.

Она напомнила, что в резервах региона находится около 6 десятков электронных устройств, которые бы сейчас пришлись кстати бойцам на южном фронте.

Таким образом депутат отреагировала на сбор для морпехов из 36-й бригады, которые собирали на планшеты для работы артиллеристов.

— В прошлом году на облсовет покупали 64 планшета для того, чтобы депутаты получили материалы к подготовке для сессии. А может эти планшеты передать военным, потому что я свой не использовала и сказала, что отдавать мне его не нужно, — отметила Алена Карая.

Напомним, глава облсовета Анна Замазеева инициировала замену печатных материалов для комиссий и сессий планшетами.