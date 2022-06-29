Меморандум о взаимопонимании между Турцией, Швецией и Финляндией, подписанный во вторник, содержит обязательства по борьбе с террористическими организациями, а также разблокирования экспорта оружия в Анкару.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Millyet.

Отмечается, что меморандум состоит из 11 пунктов и прежде всего связан с обязательством Швеции и Финляндии полностью сотрудничать с Турцией в борьбе против терроризма – в частности путем обмена разведывательными данными.

В частности, Швеция и Финляндия обязуются противодействовать "Курдской рабочей партии", признанной террористической в Турции и ЕС, и ее аффилированным организациям, а также "принимать конкретные шаги" по экстрадиции осужденных за терроризм.

Кроме того, Хельсинки и Стокгольм должны отменить все ограничения на экспорт оружия в Турцию.

— Если Швеция и Финляндия должны стать членами НАТО, они должны учитывать беспокойство Турции, которая является членом Альянса 70 лет, — заявил перед переговорами турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее сообщалось, что президент Турции во время саммита НАТО в Мадриде хочет продемонстрировать «документы, информацию и изображения», якобы доказывающие поддержку Швецией и Финляндией террористических организаций.