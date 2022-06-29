Власти Норвегии не выдали разрешение российской горнодобывающей компании перевезти товары на Шпицберген через материковую часть страны.

Об этом сообщает NRK.

Конкретная заявка на получение разрешения на транспортировку была отклонена 15 июня, сообщили в Министерстве иностранных дел Норвегии.

На пограничной станции Стурскуг остановлено 20 тонн российских товаров, которые направились в российский шахтерский город Баренцбург на Шпицбергене.

Заявку подала горнодобывающая компания «Траст Арктикуголь» и посольство России направили письмо в МИД Норвегии, попросив сделать исключение из санкций.

В письме россиян говорится, что они опасаются гуманитарного кризиса, если товары не пропустят через Сторскуг.

В МИД Норвегии заявили, что в Баренцбурге действуют те же законы, что и на остальной части Шпицбергена. Генеральный консул России Сергей Гущев рассказал, что ситуация стабильна и российские дипломаты работают над получением льгот для товаров «по гуманитарным соображениям».

Напомним, литовская железная дорога перестала совершать транзит российских товаров в Калининград, которые попали под санкции ЕС, — это 50% от всех грузов РФ.