По итогам переговоров в Мадриде во вторник Турция дала согласие на разблокирование вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

Об этом сообщил президент Финляндии Сауле Ниинистё, передает Европейская правда.

— Сегодня в Мадриде, перед началом саммита НАТО, мы провели предметную встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон при поддержке Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

По результатам этой встречи наши министры иностранных дел подписали Меморандум о взаимопонимании между нашими странами, подтверждающий поддержку Турцией приглашения Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО на Мадридском саммите на этой неделе. Конкретные шаги по нашему вступлению в НАТО будут согласованы между союзниками по НАТО в течение следующих двух дней, но теперь это решение неизбежно, – сообщил он.

Он добавил, что в меморандуме подчеркивается, что Финляндия, Швеция и Турция «обязаны оказывать друг другу полную поддержку против угроз безопасности друг друга».

— Я рад, что этот этап на пути Финляндии к членству в НАТО завершен. Теперь я с нетерпением жду плодотворных дискуссий по поводу роли Финляндии в НАТО с нашими будущими союзниками здесь, в Мадриде, — подчеркнул Сауле Ниинистё.

Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО в мае. Все 30 стран-членов должны дать согласие на поступление, но до сих пор Турция угрожала наложить вето.

Ранее сообщалось, что Финляндия, Швеция и Турция подготовили трехсторонний документ, который должен быть принят по итогам саммита НАТО в Мадриде и связан с блокированием Анкарой расширения Альянса.