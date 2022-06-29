29 июня идут 126-е сутки противостояния украинцев полномасштабному вооруженному вторжению Российской Федерации.
Утром, около 6:20, оккупанты снова нанесли ракетные удары по Николаеву. Одна из ракет попала в пятиэтажный дом. На месте работают медики, спасатели и коммунальщики. Информация о пострадавших уточняется.
Также, по информации Генштаба, на николаевском направлении с целью прикрытия районов сосредоточения вооружения и военной техники агрессор дополнительно развернул зенитную ракетную батарею С-300ВМ.
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07:32 Вчера в Николаевской области сбили российский беспилотник-разведчик «Орлан-10», сообщили в Оперативном командовании «Юг».
Парой ударных вертолетов Ка-52 противника были атакованы окрестности Александровки на Херсонщине. Потерь нет.
В ответ ВСУ 5 раз применили авиацию, в частности в районе админграницы Николаевской и Херсонской областей. Наши штурмовики и вертолеты нанесли удары по скоплению вражеской силы и техники, опорному пункту и зенитно-ракетному комплексу «Стрела-10».
Также нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями было ликвидировано 22 оккупанта, реактивную систему залпового огня «Ураган», 3 единицы бронированной, 5 другой автомобильной техники и 2 склада боеприпасов.
07:15 Германия совместно с Нидерландами поставят Украине дополнительно шесть САУ Panzerhaubitze 2000, пишет Der Spiegel.
29 июня идут 126-е сутки противостояния украинцев полномасштабному вооруженному вторжению Российской Федерации.
Утром, около 6:20, оккупанты снова нанесли ракетные удары по Николаеву. Одна из ракет попала в пятиэтажный дом. На месте работают медики, спасатели и коммунальщики. Информация о пострадавших уточняется.
Также, по информации Генштаба, на николаевском направлении с целью прикрытия районов сосредоточения вооружения и военной техники агрессор дополнительно развернул зенитную ракетную батарею С-300ВМ.
Обновляется
07:32 Вчера в Николаевской области сбили российский беспилотник-разведчик «Орлан-10», сообщили в Оперативном командовании «Юг».
Парой ударных вертолетов Ка-52 противника были атакованы окрестности Александровки на Херсонщине. Потерь нет.
В ответ ВСУ 5 раз применили авиацию, в частности в районе админграницы Николаевской и Херсонской областей. Наши штурмовики и вертолеты нанесли удары по скоплению вражеской силы и техники, опорному пункту и зенитно-ракетному комплексу «Стрела-10».
Также нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями было ликвидировано 22 оккупанта, реактивную систему залпового огня «Ураган», 3 единицы бронированной, 5 другой автомобильной техники и 2 склада боеприпасов.
07:15 Германия совместно с Нидерландами поставят Украине дополнительно шесть САУ Panzerhaubitze 2000, пишет Der Spiegel.