Канада предоставит Украине льготный кредит в 150 миллионов долларов США и инвестирует 115 миллионов долларов в проекты по поддержанию мира и безопасности и в гуманитарную помощь — в частности, речь идет о сельскохозяйственных решениях, например, емкостях для хранения зерна.

Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, которого цитирует «Укринформ».

— Канада предоставит украинскому правительству 200 миллионов долларов, чтобы поддержать его немедленную потребность в ликвидности, — сказал он.

Также отмечается, что Канада поддерживает решение ЕС относительно предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

Ранее сообщалось, что Канада посылает в Украину семена, чтобы помочь украинским фермерам, которые не успевают экспортировать свою продукцию из-за блокады портов Одесчины и Николаевщины.