Назначенный Россией заместитель главы оккупационной администрации Херсонщины Кирилл Стремоусов заявил, что в области началась подготовка к «референдуму» по присоединению к РФ.

Об этом он заявил в видеообращении телеграмм.

— Мы готовимся к референдуму и мы его проведем. Херсонская область примет решение и присоединится к России, станет полноценным субъектом, который сможет быть как одно единое государство, — сказал коллаборант.

Ранее сообщалось, что Москва не оставляет планов на фейковые рефередумы о создании псевдореспублик в оккупированных районах Херсонщины и Запорожья, новой датой псевдо народного волеизъявления назначили 11 сентября.