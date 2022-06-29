Страны НАТО определили Россию как наиболее значимую и прямую угрозу для безопасности Альянса.

Об этом сказано в новой стратегической концепции, которую сегодня приняли в Мадриде.

Документ заключен до 2030 года.

В предыдущей стратегии, принятой в 2010 году, Россия считалась партнером.

Теперь Россия — это угроза не только для Украины, но и для стран Североатлантического альянса.

Кроме того, в стратегии отмечается, что Китай бросает вызов интересам НАТО, безопасности и ценностям и стремится подорвать международный порядок, основанный на правилах.

Напомним, Североатлантический альянс больше не будет обращать внимание на ранее взятые обязательства воздерживаться об увеличении сил в Восточной Европа, так как Москва злостно нарушала договора.