В Кривом Роге переименуют улицы, площади, скверы и парки, имеющие названия, связанные с россией и Беларусью. В общей сложности это 193 топонима.

Об этом сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул.

Рабочая группа, в которую вошли руководители горисполкома и районов, представители общественности, ученые и краеведы, завершили подготовку к переименованию. Переименование будет проходить в несколько этапов. На первом переименуют улицы, связанные с российскими и белорусскими географическими названиями.

В целом процедура переименования займет несколько месяцев. Сначала с 1 по 30 июля жители улиц, которые должны переименовать, смогут ознакомиться с перечнем новых названий, предложенных рабочей группой. С жителями проведут встречи, на которых ученые и краеведы расскажут о воинских частях, исторических фигурах и событиях, в честь которых дадут новые названия. Собственные предложения жители могут предоставить до 30 июля: нужно отправить соответствующее письмо с обоснованием на адрес своего районного совета или принести его лично.

После этого в каждом районе систематизируют предложения по переименованию. С 15 по 31 августа работники райисполкомов встретятся с жителями для обсуждения и выберут новое название. После этого райисполком передаст решение жителей в городской совет для подготовки решения по переименованию.

Напомним, в Вознесенске планируют переименовать 34 улицы и 26 переулков, названия которых связаны с РФ.