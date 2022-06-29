При вчерашнем обмене военнопленными удалось вытащить троих военнослужащих из 36-й бригады морской пехоты имени контр-адмира Михаила Белинского.
Радостную новость сообщили в самом подразделении.
Героев встречали дома с лозунгом «мы своих не бросаем», который ВСУ используют как обязательный принцип поведения на войне.
Встречал возвращенных бойцов нынешний командир бригады Виктор Сикоза.
— Рад был видеть ребят, которые долго вынуждены были находиться в русском плену. Устал, измотан, но счастлив наконец вернуться домой. Знакомиться с ними большая честь для меня. Теперь наша главная задача — сделать так, чтобы мальчики прошли реабилитацию, адаптировались и вернулись в свои семьи как можно скорее. Каждый морпех, каждый боец ВСУ должен знать, что его ждут дома, что его не забывают, и что каждого мы встретим Героем. Потому что мы своих не бросаем, — акцентировал офицер.
— Победа куется не только на поле боя. Победа — это совместные усилия всего народа. И если каждый будет делать свою работу хорошо, то победа наступит быстрее. А те ребята, которые сегодня занимаются вопросами наших пленных солдат, работают отлично, — подытожил Виктор Сикоза.
При вчерашнем обмене военнопленными удалось вытащить троих военнослужащих из 36-й бригады морской пехоты имени контр-адмира Михаила Белинского.
Радостную новость сообщили в самом подразделении.
Героев встречали дома с лозунгом «мы своих не бросаем», который ВСУ используют как обязательный принцип поведения на войне.
Встречал возвращенных бойцов нынешний командир бригады Виктор Сикоза.
— Рад был видеть ребят, которые долго вынуждены были находиться в русском плену. Устал, измотан, но счастлив наконец вернуться домой. Знакомиться с ними большая честь для меня. Теперь наша главная задача — сделать так, чтобы мальчики прошли реабилитацию, адаптировались и вернулись в свои семьи как можно скорее. Каждый морпех, каждый боец ВСУ должен знать, что его ждут дома, что его не забывают, и что каждого мы встретим Героем. Потому что мы своих не бросаем, — акцентировал офицер.
— Победа куется не только на поле боя. Победа — это совместные усилия всего народа. И если каждый будет делать свою работу хорошо, то победа наступит быстрее. А те ребята, которые сегодня занимаются вопросами наших пленных солдат, работают отлично, — подытожил Виктор Сикоза.