Соединенные Штаты во вторник наложили санкции против узбекской компании Promcomplektlogistic, которая, как утверждает американская сторона, помогала обходить ограничения, введенные против России из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщает Европейская правда.

В заявлении Государственного департамента США отмечается, что в начале марта санкции были введены против российского предприятия «Радиоавтоматика», специализирующегося на приобретении иностранных компонентов для оборонной промышленности РФ.

Утверждается, что с тех пор Promcomplektlogistic «активно помогал «Радиоавтоматике» во избежании санкций СШ», в том числе путем продажи российской компании электронных компонентов, таких как микросхемы.

Госдепартамент США заявил, что введение санкций в отношении Promcomplektlogistic стало «предупреждением» для компаний во всем мире: «Если вы ведете бизнес с находящимся под санкциями юридическим или физическим лицом, имейте в виду, что вы также можете попасть под санкции».

В результате все активы Promcomplektlogistic в США будут заморожены, а американским компаниям будет запрещено вести с ней бизнес.

Как отмечает «Радио Свобода», согласно открытым данным, Promcomplektlogistic была основана в 2018 году и занимается предоставлением услуг наземного транспорта. Единственным владельцем компании, зарегистрированной в Ташкенте, является Олег Грабилин, которому также принадлежит несколько компаний в России.

Напомним, правительство Великобритании ввело новые санкции, которые затронут, в частности, ближайшее окружение президента РФ Владимира Путина.