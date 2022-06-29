Губернатор Николаевщины Виталий Ким рассказал, что генерал-майор Дмитрий Марченко перестал командовать обороной города из-за смены характера боев.

Об этом он заявил в интервью Lb.ua.

По словам начальника военной администрации, Марченко блестяще организовал оборону Николаева в сложный период времени.

— В каждое время для конкретной задачи нужны конкретные люди. В то время организовать оборону было его задачей. Он ее выполнил, — отметил глава ОВА.

Когда же украинские силы перешли в контранаступление, генерала перевели на другие задачи.

— Когда начались действия нового характера: наступление, перегруппировка, взаимодействие в более широком понимании, появился другой человек, который может выполнять эти задачи, — конкретизировал Виталий Ким.

Как сообщалось, генерала Марченко, который занимался обороной Николаева, отметили наградным оружием.