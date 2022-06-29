Взвод «Миротворец» 206-го батальона ТрО из Киева прибыл на защиту Николаева с пушистым усилением — собакой из освобожденного Ирпеня.

Об этом передает корреспондентка «Левого берега».

Столичные добровольцы передислоцировались на южный фронт вместе с увязавшейся за ними овчаркой по кличке «Доця», которую в подразделении считают «легендарной».

Уже под Николаевом выяснилось, что собака была беременна. Недавно она ощенилась — подразделение предлагает всем желающим забрать маленьких песиков, которых можно считать киевлянами.

Военнослужащий из взвода с позывным «Капеллан» в разговоре с журналисткой рассказал, что главное сейчас пройти этап преимущества российской артиллерии, после чего Украина обязательно достигнет победы.

— Последовательно и тактически, чтобы добиться успеха, освобождается село за селом. Хотя мы не столь многочисленны, как Россия, но мы духовно сильны, это наше преимущество. Мы на стороне света, а они — мрака. Никто из моих собратьев не бросил позиции. Наоборот, новые ребята присоединяются, — объяснил он.

Напомним, прибившийся пес помогает украинским бойцам в обороне на Николаевском направлении.