В мае российский автопром показал падение производства легковых автомобилей на 96,7% в годовом исчислении.

Об этом сообщает российское СМИ Коммерсантъ со ссылкой на данные Росстата.

При этом по отношению к апрелю текущего года производство снизилось на 81,3%.

В период с января по май в России произвели 268 тысяч легковых автомобилей, что на 56,4% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. В мае производство грузовиков сократилось на 39,3% (-38,2% к апрелю 2022 года). То есть основное сокращение пришлось на период после того, как РФ начала полномасштабную войну против Украины, за что попала под санкции стран Запада.

За пять месяцев было произведено 60,1 тыс. грузовиков, что на 12% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Напомним, в Украине за первые пять месяцев 2022 года производство чугуна, стали и проката снизилось в среднем на 47% в годовом измерении.